Revelan el único destino que tentó a Giannis Antetokounmpo ¿Dejará a los Bucks?

Las ambiciones de los New York Knicks de sumar una superestrella se encontraron con la realidad del mercado de traspasos este verano. Giannis Antetokounmpo consideró seriamente dejar los Milwaukee Bucks y eligió a los Knicks como su destino predilecto, la única franquicia a la que el dos veces MVP accedió a ser traspasado.

Aunque Antetokounmpo estaba abierto a la mudanza a la Gran Manzana, las conversaciones entre los Bucks y los Knicks nunca prosperaron debido a una oferta insuficiente por parte de New York.

Un verano de incertidumbre en Milwaukee

La posible salida de Giannis no surgió en el vacío. Los Milwaukee Bucks venían de una racha preocupante de tres eliminaciones consecutivas en la primera ronda de los Playoffs, culminando en una temporada 2024-2025 llena de turbulencias. La más notable fue la lesión del armador Damian Lillard (tendón de Aquiles) y su posterior salida del equipo, lo que obligó a Milwaukee a reestructurar su plantilla, fichando a Myles Turner y reteniendo a jugadores clave.

El mismo Antetokounmpo había expresado públicamente su deseo de competir por un segundo campeonato, poniendo presión sobre la gerencia de los Bucks.

"Quiero estar en un equipo que me permita, me dé la oportunidad de ganar un campeonato y que quiera competir a un alto nivel," declaró Giannis en el media day, aludiendo a sus consideraciones de futuro.

La situación contractual de la bestia griega

Giannis se encuentra en la recta final de su contrato. Aunque está ligado a los Bucks por la temporada 2025-2026, la clave de la tensión reside en la opción de jugador valorada en $66.8 millones de dólares para la temporada 2027-2028. Si el equipo no demuestra ser un contendiente de campeonato, el riesgo de que Antetokounmpo rechace esa opción y se convierta en agente libre anticipadamente impulsa la necesidad de Milwaukee de actuar.

La gerencia de los Knicks, liderada por Leon Rose, sostuvo conversaciones con Milwaukee en agosto, pero el trato no generó tracción real. El principal obstáculo fue la falta de activos poderosos por parte de New York.

Tras años de reconstrucción, los Knicks han agotado gran parte de su capital de draft y talento joven. Movimientos recientes, como las adquisiciones de Mikal Bridges y Karl-Anthony Towns, si bien elevaron su estatus a contendiente en el Este, limitaron severamente su capacidad para armar un paquete irresistible.

-Los activos limitados: Los Knicks solo contaban con una selección de primera ronda no protegida y tres intercambios de picks, una ofrenda insuficiente para los Bucks, que buscan un montón de jugadores de calidad, idealmente jóvenes, además de muchas selecciones de draft si se ven forzados a una reconstrucción.

-El paquete no-propuesto: Los analistas sugirieron posibles ofertas, como enviar a OG Anunoby y Josh Hart más varias selecciones a Milwaukee, o incluso Karl-Anthony Towns y Miles McBride con picks. Sin embargo, los Bucks consideraron que la oferta de New York no era lo suficientemente fuerte como para iniciar una discusión seria sobre el traspaso de su jugador franquicia.

A pesar de que los Knicks son actualmente un equipo fuerte en la Conferencia Este con Jalen Brunson a la cabeza, la oportunidad de agregar a un campeón y doble MVP como Antetokounmpo era un sueño que, por ahora, se ha desvanecido por la falta de agresividad en su propuesta.

¿Qué sigue para ambos equipos?

La revelación de que Giannis designó a New York como su única opción de salida pone a los Knicks en un lugar privilegiado si la situación de los Bucks se deteriora durante la temporada 2025-2026.

-Milwaukee Bucks: Han renovado su compromiso con Giannis y están apostando por su nueva alineación. No obstante, si el equipo sigue cayendo en postemporada (tres eliminaciones consecutivas en primera ronda hasta 2025), el dilema de traspasar a su estrella regresará con más fuerza en el próximo verano.

-New York Knicks: Con Jalen Brunson como jugador intocable, los Knicks deben maniobrar cuidadosamente en la temporada. El riesgo es que, si bien están en la discusión por el título del Este, un fracaso en Playoffs reabrirá la herida de haber dejado escapar la oportunidad de fichar al "Greek Freak" cuando este los tenía en la mira.

