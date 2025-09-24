Giannis Antetokounmpo cuenta cómo reaccionó al enterarse del traspaso de Doncic

Suscríbete a nuestros canales

La noticia del sorprendente traspaso de Luka Doncic a Los Ángeles Lakers continúa generando un terremoto en el mundo del baloncesto, y una de las reacciones más sinceras ha llegado de la mano de la superestrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo. En una reciente declaración, el dos veces MVP de la NBA compartió su asombro y preocupación ante el movimiento que sacudió la liga.

Antetokounmpo no ocultó su impresión

Cuando le preguntaron sobre su reacción al conocer la noticia, Antetokounmpo no ocultó su incredulidad. "Estaba en mi sesión de tratamiento cuando un amigo me dijo que Doncic se había convertido en un Laker. Me quedé en shock", expresó Giannis con su característico estilo directo. La crudeza de sus palabras subraya la magnitud de la sorpresa que el traspaso causó entre los propios jugadores de élite de la liga.

Para Giannis, la salida de Doncic de su equipo de origen, tras haberlo llevado a las Finales de la NBA, envía un mensaje claro y preocupante. "Si Luka fue traspasado, cualquiera puede serlo", reflexionó el "Greek Freak". "Él llevó a su equipo a las Finales. Y es Luka Doncic. Tiene 26 años".

Un movimiento que sacudió la NBA

La declaración de Antetokounmpo resuena en toda la NBA. La percepción de que un jugador franquicia, que ha demostrado un rendimiento excepcional a tan temprana edad, puede ser canjeado, rompe con las dinámicas habituales de la liga.

La juventud de Doncic, combinada con sus logros, lo consolidaba como un activo intocable para muchos. El hecho de que ni siquiera su estatus de ídolo haya garantizado su permanencia, sugiere un nuevo nivel de volatilidad en el mercado de traspasos.