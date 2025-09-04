Eurobasket 2025: Bosnia derrota a Georgia... España obligada a vencer a Antetokounmpo

Suscríbete a nuestros canales

Bosnia y Herzegovina se quedó con una increíble triunfo (84-76) ante Georgia para poner la situación color de hormiga en el Grupo C del Eurobasket 2025. Los bosnios dieron un paso adelante en busca de avanzar de ronda y comprometió las aspiraciones de España en la competición.

Liderados por una presentación notable del NBA Jusuf Nurkic de 15 puntos y 12 rebotes, el balcánicos aseguraron su tercera victoria y clasificarse por primera vez desde 1993 en octavos de final en el certamen. Además del pívot, John Roberson destacó con 15 y cinco asistencias para lucir entre los protagonistas del partido.

La conquista de Bosnia dejó en una situación apremiante a la selección española, que ahora se ve en la obligación de superar a la Grecia de Giannis Antetokounmpo si quieres apuntarse a la siguiente instancia del Eurobasket 2025. Una derrota ante los griegos y 'La Roja' podría despedirse temprano de la competición.

Panorama de España contra Grecia

Las matemáticas son sencillas para el combinado español previo al encuentro contra Grecia. Una victoria y el equipo de Sergio Scariolo se meterá a los Octavos de final del torneo continental, sin embargo, una derrota podría provocar uno de los fracasos más grandes en la historia del baloncesto español y despedirse de las instancias finales.

El resultado de Bosnia y Herzegovina complica la situación del equipo español, que no puede permitirse errores si quiere avanzar a la siguiente fase. Si España gana quedará en el segundo lugar del Grupo C y con el boleto a la próxima ronda, pero si pierden caerán al sótano de la llave junto a Chipre y automáticamente fuera de la competición.