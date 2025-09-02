¡Matar o morir! El panorama de España para avanzar a Octavos del Eurobasket

Suscríbete a nuestros canales

Desde el 27 de agosto, las mejores selecciones de Europa se enfrentan en el prestigioso Eurobasket, organizado por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

Esta Fase de Grupos, que se desarrolla en las 4 sedes escogidas como anfitrionas (Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia), ha estado cargada de emoción y varios países ya aseguraron su presencia matemática en Octavos de Final.

Sin embargo, este no es el caso del vigente campeón, el quinteto español, que tras consagrarse en la pasada edición de 2022, busca defender su cetro.

¿Qué necesita España para clasificar?

Este 2 de septiembre, los dirigidos por Sergio Scariolo disputarán una jornada en la cual una victoria sería vital para sus aspiraciones, cuando se enfrenten a Italia a las 2:30 PM (hora Venezuela).

De ganar este compromiso, inscribirían su nombre virtualmente en la siguiente fase, a falta de solo una jornada más (a disputarse el 4 de septiembre ante Grecia, a la misma hora de este martes).

Esto se debe a que, el actual balance de ''La Roja'' 2-1 lo mantiene en la cuarta posición (igualado con la escuadra italiana), que supone el último cupo del grupo C a la siguiente etapa.

De lo contrario, si los ibéricos caen esta tarde y vuelven a sucumbir en la siguiente fecha ante los griegos, dependería de los siguientes resultados para avanzar:

*Que Georgia derrote a Bosnia el próximo 4 de septiembre.

*Vencer a Grecia en el próximo partido