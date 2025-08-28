¡Otro batacazo! España es vapuleada en su estreno en el Eurobasket 2025

Suscríbete a nuestros canales

Después de conquistar la corona en la pasada edición, la selección de España saltó al tabloncillo en Limasol como uno de los grandes candidatos al título en el Eurobasket 2025. Los dirigidos por Sergio Scariolo abrieron la nueva entrega del torneo europeo con derrota (83-69) frente a Georgia desde el Spyros Kyprianou Arena.

Los españoles tuvieron un arranque complicado en Chipre, donde se enfrentaron a uno de los equipos más incómodos de la competición. Los actuales monarcas fueron sometidos en los primeros dos cuartos del partidos, luego de terminar abajo en el marcador (37-35). Tornike Shengelia y Rati Andronikashvili destacaron como los líderes ofensivos de los georgianos en la primera mitad.

Georgia extendió su ventaja en la parte complementaria cerrando el tercer cuarto por diferencia de ocho unidades. Los españoles no tuvieron su mejor presentación desde la larga distancia con solo 22.5% en tres parciales y se vieron superados cómodamente en rebotes (36-22).

España fracasa en su estreno en el Eurobasket

Pese a la diferencia de los georgianos, el equipo de Scariolo recortó a cinco unidades después de tres minutos en el último cuarto. Sin embargo, los dirigidos por Aleksandar Dzikic se alejaron a 12 tantos cuando restaban cuatro minutos por jugar, que terminó siendo crucial en el éxitos de los blancos.

Además de su dominio bajo los tableros, Georgia tuvo una presentación notable en tiros de campo cerca del 50%. Alexander Mamukelashvili destacó como el mejor anotador del partido con 19 puntos, siete rebotes, seis asistencias y 24 de valoración. Hasta cinco jugadores georgianos superaron las 10 unidades en el desafío (Goga Bitadze, Tornike Shengelia, Kamar Baldwin y Duda Sanadze).

Del otro lado, España compromete sus aspiraciones de avanzar de ronda tras ceder en su primer compromiso. 'La Roja' afrontará su segundo duelo en el Eurobasket 2025 contra Chipre, el próximo domingo 31 de agosto.