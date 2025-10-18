LVBP: Mira los juegos para la jornada de este 18-10-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 18 de octubre se disputará la tercera jornada de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), luego de una tercera fecha en la que, los ocho equipos del circuito tuvieron participación. Con ello, la acción beisbolera toma ritmo y comienza a encender el ambiente deportivo en todo el país.

La pasión por el beisbol vuelve a sentirse en cada rincón de Venezuela, marcando el inicio de una de las etapas más esperadas por los aficionados. Para muchos, esta es la mejor época del año: una temporada donde el deporte nacional se convierte en punto de encuentro y celebración. En esta edición, la LVBP conmemora su 80º aniversario, rindiendo homenaje al legendario “Rey” David Concepción, símbolo del talento y orgullo venezolano.

Juegos en la LVBP para hoy 18 de octubre:

Caribes de Anzoátegui Vs. Leones de - Estadio Monumental Simón Bolívar, Caracas.

Tiburones de La Guaira Vs. Cardenales de Lara - Estadio Antonio Herrera Gutiérrez, Barquisimeto.

Navegantes del Magallanes Vs. Águilas del Zulia - Estadio Luis Aparicio "El Grande", Maracaibo.

Tigres de Aragua Vs. Bravos de Margarita - Estadio Guatamare, Nueva Esparta.

Todos los juegos están pautados para las 7:00 de la noche (Hora Venezuela)

Durante esta primera semana de competencia, cada novena buscará afianzarse y sumar triunfos tempranos que les permitan posicionarse con fuerza en la tabla. La zafra 2025-2026 promete emociones intensas, grandes duelos y el inconfundible sabor del beisbol criollo que une a generaciones enteras en torno a un mismo sentimiento.