LVBP: Este es el dato que acerca a Tigres, Águilas, Caribes y Bravos al título de la 2025-2026

Para nadie es un secreto que el inicio de la LVBP es motivo de millones de alegrías en el país, ya que se trata de uno de los torneos deportivos más seguidos por los fanáticos venezolanos. Es por eso que en los próximos tres meses no habrá otra cosa más apasionante que hablar de beisbol.

Para esta temporada 2025-2026, Tigres de Aragua, Águilas del Zulia, Bravos de Margarita, Caribes de Anzoátegui, Navegantes del Magallanes, Leones del Caracas, Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara saltarán a los terrenos de juego compartiendo un objetivo en común: convertirse en el monarca de la pelota criolla.

Serán semanas de mucha intensidad y mucho trabajo para las ocho organizaciones, las cuales saben muy bien que cualquier error podría costarles caro en ese largo camino. Sin embargo, hay un dato que ya está beneficiando a cuatro de ellos.

Tigres, Águilas, Caribes y Bravos se apoyan en un curioso patrón

Durante la jornada inaugural, el pasado miércoles 15 de octubre, los Tigres vencieron a los Cardenales para arrancar la temporada 2025-2026 de manera positiva. Un caso similar sucedió con Águilas, Caribes, y Bravos, solo que ellos se impusieron en sus respectivos encuentros del día jueves 16.

Ahora bien, hay un dato que acerca al título de esta campaña a esos cuatro equipos mencionados, algo que sin duda empezará a ser motivo de ilusión para sus aficiones.

Y es que en las últimas siete ediciones de la LVBP, el equipo que terminó coronándose campeón del torneo siempre ganó en su juego inaugural.