La Tribu ataca primero: Caribes remonta y silencia a Magallanes en el inicio de la LVBP

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) arrancó este jueves con una cartelera completa de cuatro compromisos, marcando la jornada inaugural del campeonato.

En el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, el equipo local, Navegantes del Magallanes, recibió la visita de Caribes de Anzoátegui en un duelo que se ha consolidado como un “clásico moderno” del circuito.

Remontada de la Tribu

Ambos equipos se enfrascaron en un cerrado duelo de pitcheo que se mantuvo en ceros hasta la parte baja del sexto inning. Fue allí cuando Magallanes tomó la delantera: un sencillo de Suisbel al jardín derecho puso un corredor en circulación, quien eventualmente anotó gracias a un elevado de sacrificio de Renato Núñez.

Sin embargo, Caribes daría la vuelta al marcador en la parte alta del octavo. Tras un boleto a Carlos Mendoza y un sencillo de Antonio Piñero que colocó corredores en las esquinas, la mesa quedó servida para Herlis Rodríguez, quien conectó un decisivo jonrón para impulsar tres anotaciones y poner la pizarra 3-1.

Ficha del Partido

La victoria fue para el relevista Liarvis Breto, y el salvado se lo adjudicó Diego Moreno. La derrota recayó en el lanzador Anthony Vizcaya.

En cuanto al pitcheo abridor, Junior Guerra, de Magallanes, tuvo una sólida labor de 5.2 entradas, permitiendo solo tres hits, otorgando dos boletos y ponchando a siete bateadores. Por su parte, José Rodríguez, abridor de la “tribu”, trabajó por espacio de 3.1 entradas, toleró un imparable y concedió tres boletos sin ponchar a nadie.

La Rivalidad Histórica

Con este resultado, Caribes recorta ligeramente la histórica rivalidad de por vida contra Magallanes, considerada una de las más parejas de la LVBP. Se han enfrentado en 315 ocasiones, con un dominio de la nave turca por muy corta diferencia: 159 victorias del equipo valenciano frente a 156 de la “tribu”.