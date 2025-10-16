LVBP: Cardenales y Tigres tienen listos sus lineups para su segunda jornada

Suscríbete a nuestros canales

En la noche de este jueves se vivirá otro imperdible careo entre Cardenales de Lara y Tigres de Aragua, quienes medirán fuerzas por segunda jornada consecutiva, solo que esta vez en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay.

Ambas organizaciones vienen de protagonizar un interesante duelo por el Día Inaugural de la temporada 2025-2026 de la LVBP, en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Al final, los bengalíes lograron vencer por 8 a 3 a los actuales monarcas del torneo venezolano tras una gran remontada.

Cardenales y Tigres no se guardan nada en sus lineups

En comparación con el juego del miércoles, el manager César Izturis realizó algunas variantes en su lineup. En esta ocasión habrá caras nuevas tanto en la receptoría como en la segunda base, en tanto que la mayoría de los peloteros cambiarán su orden al bate. El abridor es Adrián Almeida.

Lineup Cardenales de Lara

Rafael Ortega (CF) Jermaine Palacios (3B) Rangel Ravelo (1B) Danry Vásquez (RF) Juan Yépez (DH) Damiano Palmegiani (LF) Yonny Hernández (2B) Yojhan Quevedo (C) Eduardo García (SS)

Por su parte, el estratega Oswaldo Guillén apelará solo por una modificación en su lineup, y esta será detrás del plato. El resto de jugadores se mantiene igual para tratar de conseguir la segunda victoria de la campaña. El lanzador para hoy es Nick Struck.

Lineup Tigres de Aragua