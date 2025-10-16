LVBP: Este será el duelo de pitcheo entre Leones del Caracas y Bravos de Margarita

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 15 de octubre inició oficialmente la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, con el duelo entre Cardenales de Lara y Tigres de Aragua, que culminó en una aplastante victoria del equipo bengalí, por pizarra de 8-3, gracias a una verdadera explosión ofensiva entre el tercer y el cuarto inning.

Sin embargo, para el resto de las franquicias que hacen vida en nuestra pelota profesional, la temporada realmente inicia hoy. Este jueves 16 de octubre serán cuatro los compromisos que se llevarán a cabo en los distintos parques de nuestro país. Uno de ellos será el que disputarán Bravos de Margarita y Leones del Caracas, en la Isla de Margarita.

En este desafío, el conjunto de Bravos de Margarita intentará iniciar con el pie derecho un nuevo ciclo, bajo el mando de Henry Blanco, actual manager campeón. Por su parte, Leones del Caracas buscará mostrar consistencia desde el inicio, para mejorar lo hecho el año pasado. Además, ambos dirigentes ya han definido a sus abridores para este estreno en la campaña.

Duelo de lanzadores entre Leones del Caracas y Bravos de Margarita

Por parte de Leones del Caracas, el abridor pautado es el cubano Luis Miguel Romero, de 31 años de edad, quien viene de ver acción en las últimas dos zafras con los Tiburones de La Guaira. En 11 aperturas de por vida en la pelota criolla, el nacido en Guantánamo registra efectividad de 7.66 y WHIP de 1.77, además de 26 ponches y 28 boletos en 44.2 entradas de acción.

En la otra acera, el conjunto local, Bravos de Margarita, apostará por el que ha sido su as en los últimos dos años, Osmer Morales. El ganador de Premio 'Carrao' Bracho de la 2023/24 viene de una campaña en la que tuvo algunos problemas en la Ronda Regular, pero cerró muy bien en el Round Robin, con 3.20 de efectividad en sus cuatro salidas en dicha instancia.