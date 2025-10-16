Estos son los juegos en la LVBP este 16 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 16 de octubre se jugará la segunda jornada en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), luego de un día inaugural donde solamente jugaron dos equipos: Tigres de Aragua y Cardenales de Lara. Para este segundo día, verán acción los ocho elencos que hacen vida en el circuito.

La fiesta del beisbol inició en Venezuela y para muchos aficionados, está es la mejor época del año, ya que el pasatiempo de todo un país hará vibrar a cada uno de los estadios. Esta campaña 2025-2026 es el aniversario 81 de la LVBP y se está jugando en honor al gran "Rey", David Concepción.

Juegos en la LVBP para hoy 16 de octubre

Tiburones de La Guaira Vs. Águilas del Zulia - Estadio Luis Aparicio

Caribes de Anzoátegui Vs. Navegantes del Magallanes - Estadio José Bernardo Pérez

Leones del Caracas Vs. Bravos de Margarita - Estadio Nueva Esparta

Cardenales de Lara Vs. Tigres de Aragua - Estadio José Pérez Colmenares

Todos los juegos están pautados para las 7:00 de la noche (Hora Venezuela)

En esta primera semana de acción en la LVBP 2025-2026 cada equipo buscará marcar la pauta en el inicio de la temporada, por lo que este jueves es un día que promete emociones y movimiento temprano en la tabla de posiciones.