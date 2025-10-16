LVBP

Estos son los juegos en la LVBP este 16 de octubre

Este jueves verán acción los ocho equipos del circuito rentado venezolano

Por

Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Jueves, 16 de octubre de 2025 a las 08:22 am
Foto: Prensa Tigres
Este jueves 16 de octubre se jugará la segunda jornada en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), luego de un día inaugural donde solamente jugaron dos equipos: Tigres de Aragua y Cardenales de Lara. Para este segundo día, verán acción los ocho elencos que hacen vida en el circuito.

La fiesta del beisbol inició en Venezuela y para muchos aficionados, está es la mejor época del año, ya que el pasatiempo de todo un país hará vibrar a cada uno de los estadios. Esta campaña 2025-2026 es el aniversario 81 de la LVBP y se está jugando en honor al gran "Rey", David Concepción.

Juegos en la LVBP para hoy 16 de octubre

  • Tiburones de La Guaira Vs. Águilas del Zulia - Estadio Luis Aparicio
  • Caribes de Anzoátegui Vs. Navegantes del Magallanes - Estadio José Bernardo Pérez
  • Leones del Caracas Vs. Bravos de Margarita - Estadio Nueva Esparta
  • Cardenales de Lara Vs. Tigres de Aragua - Estadio José Pérez Colmenares

Todos los juegos están pautados para las 7:00 de la noche (Hora Venezuela)

En esta primera semana de acción en la LVBP 2025-2026 cada equipo buscará marcar la pauta en el inicio de la temporada, por lo que este jueves es un día que promete emociones y movimiento temprano en la tabla de posiciones.

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

Jueves 16 de Octubre de 2025
