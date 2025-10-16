Toletero estadounidense de San Luis ya está listo para brillar con Magallanes en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Terminó la espera para la numerosa afición magallanera. Este jueves 16 de octubre, los Navegantes del Magallanes harán su estreno oficial en la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, cuando se enfrenten a los Caribes de Anzoátegui en la ciudad de Valencia, en lo que será el primer compromiso de ambas novenas en esta zafra.

Las expectativas que se han creado alrededor de los filibusteros son enormes. La nueva gerencia del equipo, encabezada por Federico Rojas, ha realizado un trabajo realmente importante para armar un roster que sea sumamente competitivo, y para ello, cuentan con una importación que mete miedo.

Entre ese grupo de importantes importados se encuentra un toletero que llama la atención: Mike Antico. A sus 27 años de edad, Antico se muestra como una opción más que interesante para los jardines, y en su llegada al país, el estadounidense habló con el equipo de prensa de "La Nave" sobre este nuevo desafío para su carrera.

Mike Antico quiere brillar en Venezuela

Este miércoles 15 de octubre, los Navegantes del Magallanes recibieron la incorporación del jardinero Mike Antico, quien pertenece a los Cardenales de San Luis. Antico viene de su segunda temporada en Triple A, y tiene características que pueden ser más que interesantes para Magallanes.

"La bienvenida fue genial, conozco a mucha gente de este equipo. Juego con Zach Plesac, y Darwin Marrero es el coach de pitcheo de Memphis (filial Triple A de San Luis). Definitivamente fue una cálida bienvenida y estamos emocionados de empezar", fue lo primero que comentó Antico.

Me mantuve practicando después de la temporada, no he parado. Me siento listo para empezar y debería estar bien para este fin de semana"

Además, el jardinero de San Luis también dejó en claro que hizo su "tarea", ya que conoce bien el beisbol venezolano. "Sé que algunos de los mejores peloteros de la historia son venezolanos, y sé que los Navegantes son el mejor equipo de aquí", comentó.

Del mismo modo, Mike Antico dio una pequeña descripción de lo que puede aportar como pelotero. "Siempre he sido un bateador de estilo primer bate. Me gusta robar bases, me gusta correr y me gusta ganar juegos. Creo que puedo aportar un poco de todo", acotó el estadounidense, quien también reveló que, si bien se siente mejor como jardinero central, se siente igual de cómodo en las esquinas.

El jugador de los Cardenales de San Luis viene de un buen 2025, en el que dejó línea de .279/.366/.420/.786 en Triple A, con siete vuelacercas, 30 extrabases, 57 remolcadas y 21 bases estafadas con Memphis. Una pieza que puede ser sorprendente.