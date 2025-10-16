La pelota caliente vuelve a Venezuela: Esta es la jornada de estreno de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) dio inicio a una nueva temporada este miércoles 15 de octubre, con el enfrentamiento entre los actuales campeones, Cardenales de Lara, y los Tigres de Aragua.

La jornada inaugural para el resto de los equipos comenzará este jueves 16 de octubre. Todos los compromisos están pautados para las 7:00 de la noche (hora local).

La agenda completa para este jueves

A continuación, la cartelera completa de juegos que inician la acción de la temporada 2025-2026:

Enfrentamiento Lugar Lanzadores Anunciados Tiburones de La Guaira vs. Águilas del Zulia Estadio Luis Aparicio “El Grande”, Maracaibo. Por anunciar. Leones del Caracas vs. Bravos de Margarita Estadio Nueva Esparta, Margarita. Leones: Luis Romero (LD, cubano). Bravos: Por designar. Caribes de Anzoátegui vs. Navegantes del Magallanes Estadio José Bernardo Pérez, Valencia. Caribes: José Rodríguez (LD, cubano). Magallanes: Junior Guerra (LD).

El segundo duelo entre Cardenales y Tigres

Reeditando el compromiso inaugural de la LVBP, los Cardenales de Lara y los Tigres de Aragua chocarán por segundo día consecutivo.

El encuentro se disputará esta vez en el José Pérez Colmenares de Maracay, marcando el primer compromiso de los felinos en su casa tras la reciente muerte de su condecorado mánager, Buddy Bailey.

Lanzadores: El conjunto crepuscular enviará al zurdo Adrián Almeida, mientras que los Tigres contarán con el importado Nick Struck (LD).