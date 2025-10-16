LVBP: Este es el primer lineup de los Navegantes del Magallanes en la temporada 2025/26

Suscríbete a nuestros canales

Llegó la hora de la verdad para los Navegantes del Magallanes. Luego de meses de preparación, con una gran cantidad de cambios a nivel de roster y a nivel gerencial, el conjunto filibustero finalmente le dará inicio a su campaña 2025/26 de la LVBP, con un duelo en casa ante los Caribes de Anzoátegui.

El equipo que dirige el manager Eduardo Pérez saltará al diamante con la misión de mejorar lo logrado hace un año, cuando regresaron al Round Robin, pero quedaron sumamente cortos en postemporada.

A unas horas de que inicie este compromiso, los Navegantes del Magallanes ya han publicado su lineup para el primer duelo de la campaña, en el que se encuentra una cantidad importante de nombres que pintan para ser realmente relevantes en las aspiraciones de "La Nave" en la 25/26.

Primer lineup del Magallanes

Para este debut en la campaña de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, los Navegantes del Magallanes tendrán en la lomita a Junior Guerra, y a Sandy León en la receptoría. El cuadro estará conformado por Renato Núñez, Rougned Odor, Tucupita Marcano y Luis Suisbel; en los jardines estarán Ángel Reyes, Jorge Ruíz y Diego Rincones; finalmente, el bateador designado será Eliézer Alfonzo Jr.

Este juego marcará el debut de Sandy León y Ángel Reyes como peloteros del Magallanes, y el inicio de la segunda etapa de Rougned Odor con los eléctricos, ya que vistió este mismo uniforme en las temporadas 2013/14 y 2014/15. Del mismo modo, también será el debut del jardinero Jorge Ruíz, prospecto de 21 años que pertenece a los Angelinos de Los Ángeles.