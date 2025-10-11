¡Aquí está el jefe! Magallanes completa su staff con la llegada de Eduardo Pérez

Suscríbete a nuestros canales

No hay barco sin capitán, y eso era lo que justamente le faltaba a los Navegantes del Magallanes durante esta pretemporada. Sin embargo, durante este sábado el grupo recibió por todo lo alto al mandamás del equipo para esta temporada 2025-2026 de la LVBP: Eduardo Pérez.

Y es que el conjunto carabobeño tenía varios días entrenando bajo las órdenes de Darwin Marrero, coach de pitcheo, así como del resto de coaches. Pero ahora con la llegada de Eddy, así como de Ramón Borrego, coach de 3B, el staff técnico se encuentra completo y listo para finiquitar detalles antes del día inaugural.

Recordemos que Magallanes debutará el próximo jueves, 16 de octubre, contra los Caribes de Anzoátegui en el José Bernardo Pérez de Valencia. Luego de dicho compromiso viajarán a Barquisimeto para medirse a Cardenales de Lara, y después a Maracaibo para hacer lo propio frente Águilas del Zulia.

Magallanes pega fuerte en la pretemporada

En la jornada del pasado viernes, los Navegantes del Magallanes tuvieron su primer juego amistoso de pretemporada, en el que salieron airosos y con buenas sensaciones. En el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay derrotaron por 5 a 4 a los Tigres de Aragua, un resultado que dejó muchas cosas rescatables para el cuerpo técnico.

El abridor Junior Guerra trabajó por espacio de 2.2 innings en los que toleró cuatro hits y una carrera, además que recetó cuatro ponches y regaló una base por bolas. Asimismo, cabe agregar que los relevistas que vieron acción fueron Ricardo Quintana, Jaiker García, Jefferson Medina, Felipe Rivero y Ángel Acevedo.

Por su parte, los bates más destacados fueron los de Ángel Reyes (2-2 con par de anotadas), Sandy León (3-2 con carrera impulsada), Diego Rincones (3-1 con dos empujadas) y Renato Núñez (2-1 con impulsada).

Para esta sábado, filibusteros y bengalíes tendrán su segundo careo de pretemporada, solo que esta vez en el José Bernardo Pérez a partir de las 6:00 pm.