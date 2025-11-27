La controversial publicación de Mariángel Ruiz que involucra campanas de boda

Suscríbete a nuestros canales

A mitad de año, la exreina de belleza Mariángel Ruiz, presentó a su novio Irvin Peña, con quien lleva un tiempo de relación tras su inesperado divorcio del actor venezolano, Carlos Felipe Álvarez.

Desde entonces, su vida sentimental ha estado en el ojo público y, aunque la también presentadora no postea constantemente el idilio de amor que vive con el Director Ejecutivo del Teatro Teresa Carreño, de vez en cuando comparte cómo es su complicidad.

Recientemente, Ruiz generó revuelo en sus redes sociales con una publicación que confundió a sus fans y muchos comenzaron a felicitarla. ¿Qué fue lo que pasó?

Mariángel Ruiz confunde a sus fans

La mañana del jueves 27 de noviembre, Mariángel publicó un carrete de fotografías que inicia con ella muy sonriente mostrando orgullosa un anillo de compromiso. “She said YES”, escribió en la descripción.

En las siguientes imágenes, podemos encontrar otros modelos de sortijas pertenecientes a una reconocida tienda de accesorios en el Tolón, por lo que claramente se trataba de una publicidad, la cual Mariángel utilizó para provocar una revolución en redes sociales.

Mensajes como: “Vean bien el anillo qué tiene puesto, ES HERMOSO”, “La tercera es la vencida Mariángel si se puede”, “La Jennifer López venezolana” y “Felicidades Mariangel te lo mereces, disfruta lo al máximo”, adornaron la publicación.

Sin embargo, otros internautas se percataron que, era parte de una publicidad y la criolla supo jugar muy bien con las emociones de sus más de 2 millones de seguidores.

El romántico anuncio

Fueron casi 6 meses los que pasaron para que la actriz aceptara que estaba emparejada con Peña, pues, constantemente se enfrentaron a rumores de romance que, finalmente confirmaron con una tierna publicación.

En una primera imagen, la parejita se veía feliz y muy abrazaditos. En la segunda, seguían con una sonrisa “de oreja a oreja” dejando ver que, están muy enamorados.

Mariángel solo dejó emojis de corazones en aquel post, pero, recibió cientos de comentarios alentadores deseándoles lo mejor.