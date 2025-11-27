Mariángel Ruiz celebró importante logro de su novio: "Te admiro"

Suscríbete a nuestros canales

El corazón de la actriz, modelo y Miss Venezuela 2002, Mariángel Ruiz, se encuentra llenó de amor por su pareja Irvin Peña. A través de Instagram, la conductora posteó un carrusel de imágenes y videos por el nuevo objetivo logrado por el hombre.

Celebración a lo grande

La virreina universal comentó que Peña, logró obtener una maestría y graduarse con mención honorífica de Gestión y Políticas Culturales. Un momento importante para él, en el que recibió el apoyo, sonrisa y dedicación de Ruiz, con quien hizo oficial su relación hace algunos meses.

“Felicitaciones mi amor, por todo tu esfuerzo y tu formación constante para trabajar por el arte y la cultura cada día más y mejor. Fue emocionante verte recibir tu título de maestría y graduarte con mención honorífica. Te admiro mucho”, escribió Mariángel en la publicación que despertó múltiples comentarios de cariño.

La presentadora estuvo muy elegante con un conjunto en color rosa, cabello suelto y cartera negra, que la hizo lucir radiante en la ceremonia, realizada en la imponente Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Bonito momento

En uno de los videos posteado por la artista se aprecia el momento exacto que Irvin, director ejecutivo del Teatro Teresa Carreño, recibe la mención honorífica por parte de las autoridades de la casa de estudio.

Carmen Julia Álvarez, Caridad Canelón, Guillermo Felizola y Dora Mazzone, escribieron bonitos mensajes por el amor de ambos y el logro de Peña.