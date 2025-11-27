Magallanes espera alargar su racha positiva con esta alineación

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de seguir en el último puesto de la tabla de posiciones, los Navegantes del Magallanes comenzaron la séptima semana del campeonato regular con dos triunfos y esperan extender esa racha con el mismo lineup con el que salieron en la jornada anterior.

Este jueves, 27 de noviembre, los dirigidos por Yadier Molina reciben a las Águilas del Zulia, en el primero de una serie de dos encuentros y necesitan seguir sumando triunfos, para recortan distancia, motivado a que los "Rapaces" son los líderes actuales del torneo.

Lineup de Magallanes para el duelo ante Águilas:

Carlos Rodríguez CF Eliézer Alfonzo Jr. C Andretty Cordero BD Ángel Reyes RF Rougner Odor 2B Yasiel Puig LF Tucupita Marcano SS Renato Núñez 1B Luis Suisbel 3B.

En el encargado de subirse el morrito en esta oportunidad por la "Nave Turca", será el grandeliga José Suárez, quien buscará su primera victoria de la presente temporada.