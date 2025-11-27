LVBP: Leones del Caracas “sin recursos” para el robo de bases

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Leones del Caracas ha presentado múltiples problemas en lo que va de la temporada, pero uno de los aspectos que ha puesto bajo la lupa el rendimiento ofensivo es, sin duda, su capacidad, efectividad y poca agresividad para correr las bases.

Hasta la jornada de este jueves 27 de noviembre, el conjunto capitalino apenas acumula ocho bases robadas, cifra que no solo los coloca en el último lugar de este departamento, sino que evidencia una limitante y una falla que puede ser de alta importancia para ganar compromisos.

Este bajo rendimiento a la hora de robar almohadillas representa un síntoma de que deben mejorar rápidamente los dirigidos por José Alguacil. En un circuito donde el juego rápido y las corridas inteligentes suelen abrir espacios, la falta de movimiento en las bases reduce notablemente las opciones de fabricar carreras en momentos necesarios.

Leones del Caracas y su falta de velocidad

Por si fuera poco, lo más preocupante aún es que, de esas ocho bases robadas, la mitad pertenece al utility criollo, Wilfredo Tovar (4). A pesar de que esta no es su principal virtud sobre el terreno de juego, manifiesta su compromiso por mantenerse en base y ser una amenaza para los lanzadores rivales.

Con esto, casos como los de Brainer Bocani, Lenny Sosa, Harold Castro y Livan Soto, entre otros, deberían entrar más en escena cuando estén por las bases, tomando en consideración que tienen un roster que no goza precisamente de figuras que tengan estas fortalezas.

Finalmente, Leones del Caracas tendrá que buscar soluciones específicas que le den más resultados positivos a la hora de robar las bases, con la finalidad de buscar las fórmulas necesarias que les permitan ganar la mayor cantidad de juegos.