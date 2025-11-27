LVBP: Jadher Areinamo mantiene un ritmo jonronero digno de Alex Cabrera y Renato Núñez

Suscríbete a nuestros canales

La gran sensación de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional ha sido, sin duda alguna, Jadher Areinamo. El joven toletero de Tiburones de La Guaira ha tenido una campaña fantástica, que parece dispararlo totalmente hacia la distinción de Novato del Año, y también rumbo a entrar en la discusión por otros galardones.

El infielder, que en Estados Unidos pertenece a los Rays de Tampa Bay, ha sabido destacar por una gran cantidad de habilidades dentro del diamante, pero sin duda, la principal ha sido su fuerza. En tan solo 32 juegos, ha disparado 13 batazos de vuelta completa, para ser el líder absoluto de nuestra pelota hasta los momentos.

Jadher Areinamo muestra un ritmo verdaderamente impresionante en lo que a conexiones de poder se refiere, e incluso, si lo comparamos con los últimos líderes en vuelacercas de nuestro circuito, notaremos que su promedio de cuadrangulares por turno al bate es realmente increíble.

Areinamo a ritmo récord

Y es que, antes de la jornada del 27 de noviembre del 2025, Jadher Areinamo ha conectado 13 cuadrangulares en 125 turnos al bate, lo que le deja un promedio de un jonrón por cada 9.62 turnos. Si lo comparamos con los líderes jonroneros de las últimas cinco temporadas, este sería el segundo mejor promedio.

El listado, a día de hoy, se vería de la siguiente manera:

Renato Núñez 24/25: 9.05 Jadher Areinamo 25/26: 9.62 Nellie Rodríguez 21/22: 10.14 Oswaldo Arcia 22/23: 11.27 José Rondón 23/24: 15.21 Balbino Fuenmayor 22/23: 17.00 José Rondón 22/23: 18.18

Jadher Areinamo tiene incluso actualmente un mejor promedio del que mostró Alex Cabrera en la temporada 2013/14 (10.24), cuando se convirtió en el primer toletero en la historia de la LVBP en conectar 21 estacazos en una misma zafra. Sin duda, una estadística que le hace justicia al increíble nivel que ha mostrado "El Niño de la UD 17" en su primer año en Venezuela.