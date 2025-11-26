Jadher Areinamo suma otro jonrón y acecha el récord para un novato en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Súmenle otro enorme batazo a Jadher Areinamo, quien a este ritmo seguramente ganará de manera unánime el premio al Novato del Año de esta temporada 2025-2026 de la LVBP. Y es que la séptima semana la inició tal cual como cerró la sexta, con mucho poder en el bate.

Para el compromiso de este martes, el infielder de Tiburones de La Guaira hizo de las suyas una vez más para poner a su equipo arriba en la pizarra ante las Águilas del Zulia, en el Luis Aparicio "El Grande". Vale resaltar que se trató de su jonrón número 13, una cifra que comienza a lucir inalcanzable para sus máximos perseguidores.

La conexión de poder apareció en la misma primera entrada. Allí, con dos outs, Jadher Areinamo no perdonó el segundo lanzamiento del abridor Juan Díaz, quien vio cómo la bola aterrizó entre los jardines izquierdo y central.

Además de liderar el apartado de cuadrangulares, el Niño de la UD 17 también lo hace en carreras anotadas (28), carreras impulsadas (38), slugging (.735), y OPS (1.149). Recordemos que su participación con los escualos será hasta el 30 de noviembre, y en caso de mantener esos primeros lugares no sería descabellado asegurar que obtendrá varios votos para el premio al Jugador Más Valioso de la campaña.

Areinamo y el récord a batir para un novato

Lo que sí parece seguro es que Jadher Areinamo será el Novato del Año de esta 2025-2026. Ciertamente, hay varios peloteros que podrían pelearle dicho galardón, pero con el gran ritmo ofensivo que lleva parece imposible. De hecho, ahora se encuentra a dos cuadrangulares de la mejor marca para un novato.

Y es que como muchos recordarán, Max Ramírez dejó un precedente al pegar 15 jonrones en la 2008-2009, algo que casi iguala Ernesto Mejía (14) en la 2009-2010. Cabe mencionar que ambos peloteros terminaron ganando el Novato del Año en sus respectivas zafras.