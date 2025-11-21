LVBP: Jadher Areinamo disfruta sus logros con Tiburones y va por más en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Más allá de que tenga 21 años de edad y muchos todavía se refieran a él como "el niño", Jadher Areinamo es sin dudas el hombre del momento en la temporada 2025-2026 de la LVBP. Y es que solo basta con ver sus estadísticas para saber que estamos ante un pelotero que, seguramente, obtendrá varios votos para el MVP de la ronda regular.

Los Tiburones de La Guaira han encontrado en el maracayero a su bateador de poder, quien de hecho acumula una racha de ocho juegos con al menos un imparable, esto previo a la jornada de este viernes. Pero eso apenas es la punta del iceberg.

Areinamo, agradecido con Dios y sus compañeros

Como algunos recordarán, Jadher Areinamo debutó en la LVBP durante la zafra 2023-2024, solo que apenas tomó tres turnos al bate en dos compromisos. Sin embargo, las cosas cambiaron por completo para este año, cuando la organización litoralense lo incluyó en sus planes. Y vaya que sí les resultó el movimiento.

Hasta la fecha, el infielder es el líder del torneo venezolano en los apartados de jonrones (10), carreras impulsadas (32), carreras anotadas (26), slugging (.731) y OPS (1.160). Incluso, su nombre también está en el primer lugar en cuanto a hits (38), promedio (.365) y OBP (.429) del conjunto escualo.

"Muy feliz con estos logros. Le doy gracias a Dios por este momento que estoy viviendo en la liga. Es una bendición, y como siempre digo voy a seguir disfrutándolo", comentó en exclusiva para las cámaras de Meridiano Televisión.

Luego añadió: "En el clubhouse hay muchos peloteros que han jugado por más de 10 años en la pelota grande. Trato de escucharlos, y los consejos que me quieran dar siempre estoy dispuesto a oírlos para ponerlos en práctica".

Por lo pronto, Jadher Areinamo tratará de mantener ese gran nivel ofensivo para impulsar a los Tiburones de La Guaira a la zona alta de la clasificación. Recordemos que el equipo cuenta con récord de 13 victorias y 16 derrotas para posicionarse en el quinto peldaño, a cuatro juegos de la cima.

"El grupo sigue estando unido. Todos estamos luchando por un mismo objetivo que es pasar al Round Robin, y eso sin duda es importante", finalizó.