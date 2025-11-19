LVBP: Tiburones de La Guaira domina estas estadísticas ofensivas

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaria están en medio de una nueva semana en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. La organización ha tenido altos y bajos a lo largo del calendario, pero uno de los puntos más positivos en estas primeras de cambio ha sido su poderío ofensivo.

El conjunto guairista se encuentra en la sexta posición de la clasificación, con un récord de 12 ganados y 15 perdidos. Si bien es cierto que no es el presente que desearían tener al inicio de esta segunda parte de la campaña, la producción no ha defraudado hasta los momentos y así sus números los respaldan.

Los comandados en este apartado por el histórico Alex Cabrera han demostrado que tienen la capacidad para hacerle daño a cualquier abridor y cuerpo de relevistas de la LVBP. Su éxito se ha decantado por el impacto que han generado los toleteros jóvenes en el roster activo.

Tiburones y su ofensiva explosiva

Antes del compromiso de este miércoles 19 de noviembre ante los Leones del Caracas en el Estadio Monumental, son líderes en más de tres departamentos colectivos al hablar en la ofensiva y con números realmente llamativos.

Comandan en los renglones de carreras anotadas (165), jonrones (35), bases robadas (30) y son segundos en impulsadas (150). Todos estos registros reflejan que esta ha sido una de sus fortalezas a lo largo del año y que van a necesitar mantener para lograr sus objetivos colectivos.

Finalmente, Tiburones de La Guaira tiene varias figuras dentro de sus filas que pueden cambiar la cara de un compromiso con un solo batazo. Además, se espera que en los próximos días tengan incorporaciones de lujo que incrementen su dominio en la ofensiva dentro de la pelota criolla.