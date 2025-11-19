LVBP: Estos son los números de David Peralta en sus primeros 10 juegos

Suscríbete a nuestros canales

David Peralta, uno de los peloteros venezolanos más reconocidos en las Grandes Ligas en la última década, ha vuelto a la acción en la LVBP con los Bravos de Margarita tras una ausencia de más de diez años. Su última participación en el circuito local fue en la temporada 2014-2015, antes de consolidarse como jardinero en MLB. Hoy, con 38 años, Peralta viste nuevamente el uniforme de los insulares, y sus primeros 10 juegos han dejado señales claras de que su experiencia y calidad siguen vigentes.

Producción ofensiva sólida tras una larga pausa

En sus primeros 32 turnos al bate, Peralta ha conectado nueve hits, incluyendo un doble y un cuadrangular, para una línea ofensiva de .281/.395/.406/.801. Estos números, aunque no deslumbran, son más que respetables considerando el contexto: una década sin jugar en la LVBP, el ritmo competitivo del torneo y su rol como bateador zurdo veterano.

Más allá de las estadísticas, David Peralta ha anotado seis carreras y remolcado dos, siendo utilizado entre el sexto y séptimo puesto del lineup.