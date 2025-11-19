LVBP: Cardenales de Lara suma tres piezas importantes para intentar resurgir

Suscríbete a nuestros canales

Cardenales de Lara se encuentra en una misión bastante clara: dejar atrás los malos ratos que han pasado en esta temporada y volver a los puestos de vanguardia de la tabla de posiciones. En su intento de cumplir con esta asignación, los crepusculares arrasaron con los Leones del Caracas este martes 18 de noviembre, al derrotarlos par de veces en una doble cartelera en el Monumental.

Los dirigidos por César Iztúris mostraron solidez en su cuerpo de lanzadores, al permitir tan solo cinco rayitas en 14.0 innings jugados, para silenciar a una ofensiva melenuda que ha sido la mejor de lo que va de campeonato.

Además, este par de victorias no son las únicas noticias positivas que llegan para Cardenales de Lara. A través de sus redes sociales, el equipo larense anunció la llegada de tres peloteros criollos, que estarán a las órdenes del manager desde el 21 de noviembre, y que sin duda le darán profundidad al roster en todos los sentidos.

Tres refuerzos más para Cardenales de Lara

Mediante una publicación en su cuenta de X (Twitter), Cardenales de Lara anunció que este próximo viernes esperan las incorporaciones de tres importantes y jóvenes jugadores: el lanzador Alejandro Chiquillo; el infielder Jesús Bastidas y el jardinero Yohendrick Piñango.

Piñango es seguramente el nombre más reconocible de los tres. Es el séptimo prospecto mejor rankeado de los Azulejos de Toronto, y además, debutó en la LVBP en la anterior zafra, en donde dejó línea ofensiva de .250/.333/.438/.771 en 19 juegos disputados, hasta que una lesión lo obligó a ponerle un abrupto final a su campaña.

Alejandro Chiquillo es un joven serpentinero de 22 años que llegó a Lara en la temporada muerta desde Tigres, a cambio del receptor José Sibrian, y en Estados Unidos pertenece a los Rangers de Texas. Por otro lado, Jesús Bastidas es un infielder de 27 años de edad que viene de jugar en 2025 con los filiales Triple A de Houston y Atlanta, en donde bateó para .262/.352/.440/.792. Ni Chiquillo ni Bastidas tienen experiencia en la LVBP, pero lucen como piezas sumamente interesantes.