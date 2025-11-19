LVBP: Ronald Acuña Jr. es elogiado de gran manera por Wilmer Ruperti

Suscríbete a nuestros canales

El sentimiento y cariño de Ronald Acuña Jr. por Tiburones de La Guaira, y viceversa, es algo tan inmenso como innegable. De hecho, podríamos asegurar que en el último lustro no ha habido una conexión tan especial entre pelotero y organización como estos dos ejemplos.

Para esta temporada 2025-2026 de la LVBP, el conjunto escualo no ha sacado los resultados necesarios para pelear la zona alta de la clasificación, pero al parecer todo es cuestión de tiempo para que las cosas mejoren. Y es que el de La Sabana está prácticamente confirmado para tomar algunos turnos al bate y, de esa manera, darle el último empujón al equipo para tratar de clasificar al Round Robin.

Cariño y respeto por Ronald Acuña Jr.

Es bien sabido que Ronald Acuña Jr. se encuentra en el país, y según algunos reportes ha estado entrenando para mantenerse en forma y así incorporarse al 100% a los entrenamientos con el resto de sus compañeros.

Pero mientras ese esperado debut llega, tanto organización como fanáticos litoralenses deben guardar un poco la calma. La Bestia no le pierde la pista a Tiburones de La Guaira en esta campaña, y eso es algo de lo que se ha hecho cargo de manera especial Wilmer Ruperti, presidente del equipo.

Justamente, en la noche de este martes se viralizó un video donde el mandamás y Ronald Acuña Jr. compartieron una cena. Allí, Ruperti aprovechó para dedicarle unas palabras al pelotero por su compromiso con Tiburones y el deporte venezolano en general.

"Esto es lo que queremos para Venezuela. Un muchacho comprometido con su país y con el deporte. ¡Gracias, Ronald! Gracias por estar con nosotros, con Tiburones de La Guaira. Tú eres digno de elogio por haberte comprometido con nosotros y con el deporte en Venezuela", señaló Wilmer Ruperti sobre el de La Sabana.