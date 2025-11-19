LVBP: Rafael "Balita" Ortega no desaprovecha nada en su primera experiencia con Cardenales

Suscríbete a nuestros canales

Cardenales de Lara concretó varios cambios importantes para esta temporada 2025-2026 de la LVBP, y entre los más destacados estuvo la incorporación de Rafael "Balita" Ortega. De esa manera el equipo no solo sumó veteranía a su roster, sino además velocidad, buen contacto y estupenda defensa.

Como muchos saben, el oriundo de El Tigre tenía cinco años sin poder venir al país para ver acción en el torneo venezolano, pero ahora las cosas sí se dieron a su favor. No obstante, a diferencia de su última participación por allá en la 2020-2021, esta vez dejó el uniforme de Caribes de Anzoátegui para iniciar una nueva etapa con los crepusculares.

Un Balita Ortega con ansias de lucir en la LVBP

En lo que va de campaña, Cardenales de Lara todavía no ha podido sacar los resultados para pelear en la parte alta de la tabla. Sin embargo, al fijarnos en los rendimientos individuales es fácil notar que el nombre de Rafael Ortega destaca en varios apartados ofensivos del equipo.

"Sabía que este año iba a tener la oportunidad de venir. Estoy contento y muy feliz de volver a la LVBP. Este es un torneo que también me ha ayudado bastante y de verdad la sigo aprovechando", comentó en una entrevista para las cámaras de Meridiano Televisión.

Previo a la jornada de este martes, el grandesligas venezolano lidera a sus compañeros en cuanto a hits (28), carreras anotadas (12), dobles (6), bases robadas (4), y OBP (.448). Por su parte, es tercero en impulsadas (13) y promedio (.323).

"Lo que me ha ayudado un poco es esa ansiedad de no haber venido a esta liga en mucho tiempo. Quiero entregarlo todo acá. Gracias a Dios las cosas se han dado y estoy ayudando al equipo. Espero seguir aportando y así empecemos a conseguir más victorias", señaló.

Por lo pronto, Rafael "Balita" Ortega está enfocado en seguir haciendo su trabajo, tanto dentro como fuera del terreno. Y es que para él, los Cardenales de Lara tienen lo necesario para ser protagonistas este año nuevamente, y parte de eso se debe a su gran ambiente en el clubhouse.

"Algo que caracteriza a Cardenales es ese gran ambiente en el clubhouse, y desde que llegué la pude sentir. Ha sido fácil conectar con cada uno de mis compañeros, el staff, y creo que eso nos ha ayudado a cada uno", finalizó.