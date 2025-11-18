LVBP: Magallanes tiene en Felipe Rivero a su brazo más letal del bullpen

Suscríbete a nuestros canales

Todo parece indicar que los Navegantes del Magallanes han enderezado un poco el rumbo del barco, pues los últimos resultados han llegado tanto con alegrías como con buen desempeño colectivo. Entre esas figuras que han estado notables resalta un brazo del bullpen: Felipe Rivero.

Más allá de que el equipo todavía se encuentre en el sótano de la tabla de posiciones, sus cuatro victorias al hilo parecen ser ese síntoma de mejoría que tanto buscaban. Y es que se trata de un trabajo impecable tanto de los bateadores como de los lanzadores.

Rivero va de la mano con el buen presente del Magallanes

Una de las claves de la recuperación de Navegantes del Magallanes tiene mucho que ver con el relevo. Si nos fijamos en lo que sucedió a lo largo de la quinta semana de ronda regular, el bullpen de los filibusteros estuvo prácticamente intraficable, con 28 hits y 14 carreras permitidas en 33.1 innings.

Justamente, Felipe Rivero tiene mucho que ver con esa situación, ya que cada vez que lo llamaron al montículo cumplió su labor con creces. De hecho, estamos hablando del lanzador de la Nave con mejor efectividad entre los que han lanzado más de 10 entradas.

Para tener un poco más de contexto sobre su rendimiento, el oriundo de San Felipe acumula una racha de 12 presentaciones sin tolerar anotaciones. Durante ese periodo de tiempo ha trabajado a lo largo de 11 capítulos y ha recibido siete hits, con dos bases por bolas y 18 ponches.

Recordemos que Felipe Rivero no inició del todo bien la temporada 2025-2026 con Navegantes del Magallanes. Y es que en sus dos primeros juegos permitió tres indiscutibles y tres carreras en dos tercios de labor, además que regaló un boleto. Luego de eso hizo algunos ajustes en su mecánica y comenzó su seguidilla de compromisos en blanco.

Números de Felipe Rivero en la temporada 2025-2026 de la LVBP