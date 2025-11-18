LVBP: Harold Castro anda inspirado y vive una increíble racha con el madero

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este martes en la LVBP cuenta con una doble cartelera entre Leones del Caracas y Cardenales de Lara. Dichos careos, que se realizarán en el Estadio Monumental, servirán no solo para que los melenudos traten de cortar su seguidilla de derrotas, sino además para que Harold Castro extienda su excelente presente con el madero.

Si hablamos de peloteros del conjunto capitalino realmente productivos, no hay dudas que el Tren del 23 sobresale entre ellos. Y es que desde su estreno en la presente temporada, por allá el 29 de octubre, cada aparición en el plato ha sido un verdadero dolor de cabeza para los lanzadores rivales.

No hay quien frene a Harold Castro

Previo a este primer juego frente a los crepusculares, Harold Castro ha disparado al menos un indiscutible en sus últimas ocho presentaciones. De hecho, cuatro de esas son multi-hit, algo que lo ha llevado a ser el tercer jugador con más imparables del equipo hasta la fecha.

Pero eso apenas es la punta del iceberg. Si extendemos más las estadísticas de su rendimiento, en sus 14 compromisos de esta 2025-2026 siempre se ha embasado. La única vez que terminó en blanco fue el 4 de noviembre ante las Águilas del Zulia, aunque fue capaz de negociar una base por bolas.

Asimismo, cabe agregar que el nombre de Harold Castro aparece en los primeros puestos de varios departamentos ofensivos de Leones del Caracas. Es líder en promedio, OBP, slugging, y OPS; segundo en remolcadas; y tercero en anotadas.

Números de Harold Castro en la temporada 2025-2026 de la LVBP