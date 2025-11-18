LVBP: Jadher Areinamo demuestra ser el MVP incontestable de la primera mitad de temporada

Suscríbete a nuestros canales

Si hubiera que elegir a la gran figura de lo que va de campaña en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, no cabe duda de que el nombre de Jadher Areinamo debe ser uno de los más mencionados. A pesar de ser novato, el joven toletero, que pertenece a los Rays de Tampa Bay, ha hecho cosas realmente alucinantes.

Aunque su permiso está por expirar, el joven nacido en Maracay no para de dar batazos importantes para su equipo. Por ejemplo, este lunes 17 de noviembre se fue de 6-4, con un cuadrangular y tres carreras impulsadas, en el triunfo de Tiburones de La Guaira ante Caribes de Anzoátegui, por pizarra de 18-15.

Con esta jornada tan espectacular, Jadher Areinamo se afianzó como el mejor bateador de la temporada en nuestra pelota, ya que lidera una enorme cantidad de departamentos ofensivos, que lo convierten en el bateador más determinante del campeonato hasta los momentos.

Jadher Areinamo, líder total

Para este inicio de la quinta semana de acción en la LVBP, Jadher Areinamo lidera nada más y nada menos que siete departamentos ofensivos de toda la campaña 2025/26, siendo quien ocupa el puesto de vanguardia en: slugging; OPS; cuadrangulares; impulsadas; anotadas; bases alcanzadas y extrabases.

Además, el novato guairista es quinto en average (.357) y segundo en hits totales conectados (35), por lo que se puede decir con certeza que no existe un bateador mejor que él en la presente zafra.

Los números líderes de Areinamo: