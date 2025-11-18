LVBP: Tiburones ganan el duelo de batazos a Caribes en el debut de Marco Davalillo

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la LVBP tuvo un lunes inédito, ya que hubo par de compromisos para iniciar la sexta semana. Uno de esos se desarrolló en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel, donde Tiburones de La Guaira derrotó con un abultado marcador de 18 a 15 a Caribes de Anzoátegui.

Tiburones y Caribes se dieron con todo

Este careo marcó el estreno de Marco Davalillo como manager del conjunto escualo. Recordemos que ante la crisis de resultados, la organización optó por no continuar con Gregorio Petit al frente del grupo, dándole así un giro a la situación con la misión de salir de la zona baja de la clasificación.

El toma y dame en Puerto La Cruz arrancó desde que se escuchó la voz de playball, y en casi todas las entradas se anotó al menos una carrera. En la primera, Jadher Areinamo disparó su noveno vuelacercas de la zafra para romper el cero, pero conexiones similares de Herlis Rodríguez y Carlos Pérez le dieron la ventaja a los de casa por 3 a 1.

En el segundo episodio se vieron los rallys más abultados de ambos. Por un lado, Tiburones pegó con hit productor de Juniel Querecuto y jonrón de tres carreras de Franklin Barreto. Mientras que por el otro, Caribes respondió con un doble barre bases de Hernán Pérez, así como dobletes seguidos de Omar Alfonzo y Carlos Pérez.

Los escualos añadieron un par más en el tercero cortesía de un cuadrangular de Daniel Montaño con un compañero en base. Ya en el cuarto, Alcides Escobar, Jadher Areinamo, Montaño y Rafael Marchán remontaron las acciones para poner 11 a 8 la pizarra en ese entonces, aunque Carlos Pérez le dio otra a la Tribu en la parte baja.

Para el quinto inning, Sebastián Rivero se hizo presente para la visita con jonrón solitario, pero inmediatamente descontaron nuevamente los de casa con un doble productor de Herlis Rodríguez.

Tiburones se ensañó una vez más en el sexto y trató de liquidar con otro rally de cinco anotaciones. Sebastián Rivero aprovechó un error para remolcar dos, le siguió Franklin Barreto con un sencillo, y cerró la faena Alcides Escobar con otras dos luego de un doble.

Con el marcador que ya señalaba un 18 a 10, la Tribu volvió al ataque en la baja del octavo para acercarse peligrosamente. Esta vez Yonathan Mendoza y Antonio Piñero empujaron dos cada uno con doble y hit, respectivamente. Por su parte, Omar Alfonzo cerró el grifo con un jonrón solitario en el noveno.

De esta manera, Tiburones de La Guaira (12-15) arrancan la sexta semana con una victoria importante en el estreno de su manager Marco Davalillo. Por su parte, Caribes de Anzoátegui (14-12) ceden un poco de terreno en su intento por asumir el liderato de la tabla de posiciones.