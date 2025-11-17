LVBP: Marco Davalillo quiere explotar esta faceta de Tiburones de La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes será inédito en la temporada 2025-2026 de la LVBP, ya que será la primera con jornadas luego de cinco semanas de ronda regular. Uno de esos equipos que tendrá acción son los Tiburones de La Guaira, quienes justamente contarán con el debut de su nuevo manager: Marco Davalillo.

Luego de una serie de resultados nada favorables, la organización litoralense optó por no continuar con Gregorio Petit como su estratega, por lo que no tardaron en darle la responsabilidad a un viejo conocido de la casa. Es por eso que el equipo pudiera comenzar hoy una nueva etapa, siempre con el objetivo de avanzar al Round Robin.

"Muy orgulloso de volver a portar este uniforme. Estamos en un momento difícil, pero con una fe y un orgullo intacto. Sabemos que tenemos un grupo bastante interesante, con jugadores experimentados y jóvenes", señaló Davalillo para el departamento de prensa de Tiburones.

Davalillo quiere unos Tiburones aguerridos

El estreno de Marco Davalillo con los escualos será en condición de visitante, más precisamente en Puerto La Cruz. Y es que medirá fuerzas contra unos Caribes de Anzoátegui que lideran 4-1 la serie particular esta temporada.

Pero a pesar del mal presente del equipo y de la situación en la tabla de posiciones, donde están empatados en el último lugar con récord de 11 victorias y 15 derrotas, el ahora manager de Tiburones de La Guaira confía en que sus peloteros tendrán una mejor actitud por lo que resta de ronda regular.

"Quiero que este equipo sea aguerrido, es el punto principal en estos momentos. Hay sacarle el máximo provecho a la parte defensiva. Quiero que ellos entiendan lo importante de llevar esta camisa, que tengan buena actitud en el terreno, que confíen en ellos mismos", comentó.

Luego añadió: "Hay que mantenernos unidos. Todos saben que la fortaleza para ganar campeonatos es que los equipos sean fuertes en el clubhouse. Este grupo tiene que sentirse orgulloso de representar a Tiburones de La Guaira".

Cabe recordar que Marco Davalillo dejó muy buenas sensaciones en su primera etapa con los escualos. En su segunda temporada, en la 2011-2012, se alzó con el premio al Manager del Año y regresó al equipo a una final tras 26 años, aunque perdieron contra Tigres de Aragua.