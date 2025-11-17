LVBP: Alcides Escobar se pronuncia con emotivo mensaje tras la salida de Gregorio Petit

Suscríbete a nuestros canales

Sacudida de mata en Tiburones de La Guaira. Luego de una racha sumamente negativa, que los ha enviado al último lugar de la tabla de posiciones, la directiva de la novena escuala ha decidido prescindir de los servicios de Gregorio Petit, quien hasta este domingo 16 de noviembre fue el manager del equipo.

La noticia la dio a conocer el staff de prensa de Tiburones a través de las redes sociales. En paralelo, anunciaron la llegada de Marco Davalillo como nuevo dirigente, para asumir las riendas por lo que queda de temporada, e intentar darle un giro de 180 grados a la situación actual.

Por supuesto, la salida de Gregorio Petit ha traído una inmensa cantidad de comentarios en las redes sociales, incluyendo algunos de peloteros de la propia escuadra litoralense. Uno de los que comentó recientemente fue Alcides Escobar, capitán del conjunto guairista, quien mandó un mensaje tanto a su afición, como al ya antiguo manager del equipo.

Alcides Escobar y sus palabras para Gregorio Petit

A través de su cuenta de X (Twitter), Alcides Escobar decidió enviarle un mensaje a la fanaticada de Tiburones de La Guaira, para resaltar que el compromiso de los jugadores sigue vigente. Eso sí, también aprovechó la oportunidad para dedicarle unas bonitas palabras a Gregorio Petit, luego de que su etapa al frente del equipo llegara a su final.

"Seguimos enfocados, todavía queda mucho camino que recorrer. Gracias (Gregorio) Petit por todo, te respeto", fueron las palabras que el capitán guairista escribió. Sin duda, una voz autorizada para hablar en un momento complicado como el que atraviesa Tiburones.