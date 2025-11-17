LVBP: Silvino Bracho cerca de convertirse en el mejor cerrador en la historia de Águilas del Zulia

Suscríbete a nuestros canales

Pensar en relevistas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional es pensar, de manera automática, en Silvino Bracho. Durante prácticamente una década, el serpentinero derecho se ha encargado de ser el cerrador de las Águilas del Zulia, y a sus 33 años de edad, su rendimiento se mantiene intachable.

En la pasada temporada 2024/25, el oriundo de Maracaibo ganó el premio al Cerrador del Año por segunda vez en su carrera, al acumular 10 rescates, con foja de 1-1 y efectividad de 2.92. Un año después, parece que todo apunta a que ganará el galardón por tercera vez en su carrera, ya que su dominio se ha acrecentado.

De momento, Silvino Bracho registra seis juegos salvados y una efectividad casi perfecta de 0.75 en tan solo 12.0 innings de labor. Además, con el salvamento que se adjudicó este domingo 16 de noviembre, el histórico lanzador aguilucho se puso a las puertas de convertirse, oficialmente, en el cerrador más importante en la historia de las Águilas del Zulia.

Silvino Bracho cerca de la historia

En el duelo ante Bravos de Margarita de este domingo 16 de noviembre, Silvino Bracho subió al montículo en el noveno inning, con la misión de cerrar el triunfo de las Águilas del Zulia. El diestro subió a la lomita y, con solo cinco envíos, le bajó la persiana al duelo, para sellar su sexto salvamento de la zafra.

Pero además, este juego salvado es el número 56 que logra el marabino de por vida con las Águilas del Zulia, cifra que lo coloca a tan solo dos rescates de igualar a Porfirio Altamirano y a José Solarte, quienes comparten el liderato histórico de salvamentos dentro de la franquicia.

Sin duda, con una marca tan importante en el horizonte, no cabe duda de que la temporada 2025/26 será muy especial para Silvino Bracho, y cada salida suya acaparará los focos hasta que consiga esta ansiada cifra.