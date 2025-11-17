LVBP: Brayan Rocchio revienta tras despido de Gregorio Petit en Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

Después de perder tres en fila ante Caribes de Anzoátegui en Puerto La Cruz, Tiburones de La Guaira se le terminó la paciente y movió la mata tras despedir a Gregorio Petit como manager, siendo una decisión que no le agradó mucho a Brayan Rocchio, quien se pronunció en sus redes sociales.

El pelotero venezolano, que viene de figurar en la temporada 2025 de las Grandes Ligas, expresó su descontento tras la decisión tomado por parte de la directivo guairistas. El segundo base, quien se está preparando para participar en la actual entrega de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) fue contundente en su reacción luego de que se conociera la partida del dirigente criollo.

El camarero de los Guardianes de Cleveland alarmó a la afición que lo quiere ver jugar en la vigente campaña al decir que "se me quitaron las ganas de jugar" en su cuenta de 'X', compartiendo el anunció del comunicado de la destitución de Petit, que en su primera vez como estratega en el circuito invernal dejó récord de 11 victorias y 15 reveses.

Tiburones anuncia a David Davalillo

Las impresiones del segunda base puso en duda su posible participación en el béisbol venezolano, donde no ve acción desde la temporada 2023-24 cuando se convirtieron en campeones. Antes de pronunciarse en redes sociales, se esperaba la incorporación de Rocchio para finales de noviembre para convertirse en una refuerzo de lujo para la organización, que marcha en el penúltimo lugar de las posiciones tras cinco semanas cumplidas en la ronda regular.

Luego del despido de Petit, la franquicia salada comunicó la llegada de David Davalillo como nuevo mandamás, siendo la tercera vez en su carrera (2010-11, 2011-12 y 2012-13) que toma las riendas de la novena escuala.