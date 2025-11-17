Así quedaron los resultados en la jornada de este domingo en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva semana de la temporada 2025-2026 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional culminó este domingo, 16 de noviembre y a continuación repasaremos cada uno de los resultados.

La particularidad de esta jornada, fue que no concluyó temprano como se acostumbra los domingos, debido a que el duelo entre Leones y Tigres comenzó a las 7:00pm y luego de las malas condiciones climáticas, se esperó la medianoche, para dar el juego por culminado.

Caribes vuelve a repartir batazos contra Tiburones:

Los Caribes de Anzoátegui están inspirados y vencieron a los Tiburones de La Guaira por tercer choque en fila, con una tórrida ofensiva que castigó al importado Zac Grotz.

Tiburones de La Guaira 6-14 Caribes de Anzoátegui.

Águilas reacciona ante Bravos:

Por su parte, las Águilas del Zulia hicieron respetar la casa este domingo, tras superar por la mínima 5-4 a los Bravos de Margarita en el estadio Luis Aparicio El Grande.

Bravos de Margarita 4-5 Águilas del Zulia

Magallanes no se deja ante Cardenales:

Los Navegantes del Magallanes siguen la buena racha, luego de cerrar la semana con victoria ante los Cardenales de Lara y siguen recortando distancias.

Cardenales de Lara 4-5 Navegantes del Magallanes.

Tigres blanquea a Leones:

El último desafío se dio por concluido, tras completarse la quinta entrada (juego legal), motivado a la fuerte lluvia que azotó el José Pérez Colmenares de Maracay en el encuentro entre Leones del Caracas y Tigres de Aragua, donde los "Bengalíes" retomaron la senda ganadora luego de seis perdidos en fila.