LVBP: ¿Cómo le fue a Marco Davalillo en su primer paso por Tiburones?

Los Tiburones de La Guaira viven una actualidad complicada en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), tanto así que despidieron a Gregorio Petit y nombraron a Marco Davalillo como su nuevo mánager. Este experimentando coach del beisbol venezolano ya sabe lo que es dirigir a elenco "escualo".

Davalillo regresa después de varios años al Estadio Universitario y es bueno recordar que su primer paso por esta franquicia fue positivo, incluso alcanzando una final y siendo designado en una oportunidad como Mánger del Año del beisbol profesional venezolano.

Primer paso de Marco Davalillo en La Guaira

Davalillo ya tuvo una primera etapa al frente de los Tiburones de La Guaira durante tres campañas consecutivas: 2010-11, 2011-12 y 2012-13. En ese ciclo, su mayor logro llegó en su segunda temporada, cuando logró conducir al equipo hasta la final, algo que La Guaira no alcanzaba desde hacía 26 años. Aquella actuación le devolvió competitividad a un club que venía de tiempos difíciles.

Si se revisan los números de esas tres zafras, el balance queda claro. En 2010-11 cerró con marca de 26-35, mientras que en la histórica 2011-12 terminó con un sólido 37-26. Para la 2012-13, el equipo concluyó 29-33. Sumando todas esas campañas, el mencionado dirigente acumuló 92 victorias frente a 94 derrotas, un registro que refleja el esfuerzo por mantener a los Tiburones en la pelea año tras año.

El punto más alto para Marco Davalillo, sin dudas, fue la temporada 2011-12. Ese año no solo llevó al club a la final, sino que también fue reconocido como Mánager del Año y lideró a Tiburones de La Guaira a terminar en lo más alto de la ronda regular. Fue un periodo que marcó su nombre en la historia reciente del equipo y dejó una base de buen juego que muchos fanáticos aún recuerdan.

En aquella campaña, el equipo destacó por una ofensiva que funcionó casi sin pausa, ya que el lineup respondió con constancia, generó carreras en los momentos importantes y sostuvo gran parte del impulso que llevó a La Guaira a lo más alto de la tabla.

Davalillo también apostó por su cuerpo de lanzadores, incluso cuando quedaban evidentes algunas debilidades, y esa confianza terminó pagando dividendos. El resultado fue una marca de 37 victorias en la ronda regular de la 2011-12, uno de los mejores registros que los Tiburones habían firmado en varias décadas.