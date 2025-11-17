¡Lunes de beisbol! Estos son los juegos para hoy en LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Aunque generalmente, los lunes son de descanso, para todos los equipos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), este 17 de noviembre saldrá de lo cotidiano, motivado a que se verá acción y a continuación te mostraremos los choques pautados en este día.

Lo curioso, es que no solamente será un desafío, sino que serán dos los que se disputarán, una en Maracaibo y el otro en Puerto La Cruz.

Juegos para hoy en la LVBP:

- Bravos de Margarita (Félix Doubront) vs Águilas del Zulia (Andry Lara) a las 7:00pm en el estadio Luis Aparicio El Grande.

- Tiburones de La Guaira (por definir) vs Caribes de Anzoátegui (José Rodríguez) a las 7:00pm en el estadio Alfonso Chico Carrasquel.