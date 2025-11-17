¡Lunes de beisbol! Estos son los juegos para hoy en LVBP

Aunque generalmente, los lunes son de descanso, para todos los equipos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), este 17 de noviembre saldrá de lo cotidiano, motivado a que se verá acción y a continuación te mostraremos los choques pautados en este día.
NOTAS RELACIONADAS
Lo curioso, es que no solamente será un desafío, sino que serán dos los que se disputarán, una en Maracaibo y el otro en Puerto La Cruz.
Juegos para hoy en la LVBP:
- Bravos de Margarita (Félix Doubront) vs Águilas del Zulia (Andry Lara) a las 7:00pm en el estadio Luis Aparicio El Grande.
- Tiburones de La Guaira (por definir) vs Caribes de Anzoátegui (José Rodríguez) a las 7:00pm en el estadio Alfonso Chico Carrasquel.