Leones cerró la quinta semana sin victorias

Luego de tener su mejor semana de la presente campaña con una sola derrota, los Leones del Caracas decayeron en la quinta semana y no lograron ningún triunfo, para descender nuevamente en la tabla de posiciones.

En la reciente jornada, los dirigidos por José Alguacil fueron superados por los Tigres de Aragua con pizarra de 5 carreras por 0, en un choque que concluyó tras completarse el quinto tramo por una fuerte lluvia que afectó las condiciones del terreno en el José Pérez Colmenares.

Leones no conoció la victoria en la quinta semana:

Después de tres días consecutivos de descanso, los "Melenudos" se enfrentaron a su eterno rival, Navegantes del Magallanes el pasado jueves y fueron terrenados (12-9).

Mientras que el viernes libraron otra vez, luego el sábado cayeron ante Cardenales de Lara 5 carreras por 1 y si a esos resultados, se les suma el revés reciente ante Tigres, da un balance de 0-3 en la quinta semana del torneo, acumulando en total cuatro derrotas consecutivas con otro resultado adverso ante Magallanes el domingo 9 de noviembre.

¿Cómo está el récord actual de Leones?

Los capitalinos llegaron a estaré incluso en el segundo puesto de la tabla, en algún momento, pero con esta negativa seguidilla bajaron a la quinta casilla con balance negativo de 11-12.

Sin duda alguna, el dirigente José Alguacil debe buscar alternativas, para sacar buenos resultados y así no poner en riesgo su nombre, en caso de que se extienda el mal momento.