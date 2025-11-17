LVBP: Yasiel Puig demuestra ser justo lo que Magallanes necesitaba

Suscríbete a nuestros canales

El pasado martes 11 de noviembre hizo su debut con los Navegantes del Magallanes el experimentado toletero cubano Yasiel Puig, quien ostenta el honor de ser uno de los mejores importados que ha pasado por la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en los últimos tiempos. Y es que, hace par de años, Puig fue vital para que Tiburones de La Guaira se coronora campeón por primera vez en casi 40 años.

Ahora, el reto no era nada sencillo. El cubano llegó a unos Navegantes que se encontraban con marca negativa de seis triunfos y 14 caídas en el momento en el que el slugger debutó. La misión era clara, pero complicada: convertirse en el pelotero que encendiera a una necesitada ofensiva magallanera.

Si bien todavía falta mucho para poder juzgar el desempeño de Yasiel Puig, no cabe duda que, de momento, las cosas van de maravilla. La primera semana del cubano culminó con récord positivo de cinco triunfos y solo una derrota, y además, Puig ha sido vital, con números buenos y batazos realmente importantes.

Yasiel Puig, gasolina para "La Nave"

Luego de sus primeros seis compromisos en la actual temporada de la LVBP, Yasiel Puig muestra una sólida línea ofensiva de .318/.400/.364/.764, gracias a sus siete imparables en 22 turnos al bate. Además, Puig conectó por lo menos un inatrapable en cinco de los seis desafíos en los que ha actuado.

El cubano no ha podido mostrar su característica fuerza, ya que no lleva cuadrangulares, y tiene solo un extrabase. Sin embargo, Puig ha sido extremadamente clutch, como bien lo demuestran sus cuatro carreras impulsadas.

Yasiel Puig batea para .500 con hombres en base, al conectar seis hits en 12 turnos en dicha situación. Del mismo modo, el oriundo de Cienfugos muestra promedio de .444 en turnos desde el séptimo inning en adelante, por lo que ha sido un toletero oportuno, que ha llegado en momento vital para darle oxígeno al Magallanes.