Yasiel Puig alegra el debut en esta zafra de Yadier Molina con Magallanes

Yadier Molina empezó con el pie derecho su segundo ciclo con los Navegantes del Magallanes, tras la victoria "Filibustera" sobre los Tigres de Aragua 3 carreras por 2, gracias a un hit heroico de Yasiel Puig.

En un encuentro que fue truncado antes de iniciar, motivado a la fuerte lluvia en Maracay y que obligó a que la voz de play ball se retrasara hasta las 10:20pm, los "Filibusteros" supieron aprovechar las pequeñas oportunidades, para conseguir su segunda victoria en fila y su tercera de la presente semana.

Resumen:

La primera anotación llegó en el inning de apertura, gracias a un imparable remolcador de Ángel Reyes, posteriormente, los carabobeños pisaron por segunda vez el plato en el tercer capítulo con un incogible de Luis Suisbel.

En la quinta entrada, los "Bengalíes" aprovecharon un error de Tucupita Marcano empezando el episodio y lograron igualar las acciones con un pequeño rally de dos rayitas.

Yasiel Puig se viste de héroe:

El intenso duelo se mantuvo así (2-2) hasta el octavo capítulo, cuando Yasiel Puig se encontró a Ángel Reyes en segunda y lo trajo hasta el plato, con un indiscutible al jardín izquierdo que terminó siendo suficiente, para darle el triunfo a los turcos.

Magallanes puso su récord en 9-15, tras esta victoria y los Tigres quedaron con balance de 14-11, luego de este resultado adverso.