LVBP: Yonathan Daza logra un nuevo récord personal a nivel ofensivo

La organización de los Leones de Caracas sigue demostrando que es una de las mejores ofensivas en lo que va de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional 2025/2026. Una muestra de su categoría colectiva en la producción y profundidad que tienen en su roster; son las cifras que está creando el jardinero Yonathan Daza.

El pelotero de 31 años continúa como uno de los mejores toleteros con el madero en lo que va de la pelota criolla. No solo se encuentra liderando diversos departamentos dentro del conjunto capitalino, sino que su nombre figura entre los principales de toda la LVBP.

En medio de ese panorama, Yonathan Daza volvió a destacar al conectar dos dobles para llegar a siete en la campaña en el compromiso del pasado jueves 13 de noviembre ante los Navegantes del Magallanes. Dicha cifra no solo representa un momento clave para su rendimiento individual, sino que también lo coloca dentro de la conversación por el liderato ofensivo de este exigente renglón.

Yonathan Daza sigue produciendo con Leones

Con esos siete dobles, Daza quedó a solo uno de Breyvic Valera, actual líder del departamento y quien ha mantenido un paso ofensivo notable desde el inicio del calendario con la franquicia de los Bravos de Margarita.

Más allá de la estadística, el desempeño de Daza confirma su madurez como bateador. Su enfoque agresivo, pero selectivo, le ha permitido capitalizar lanzamientos en zona y extender turnos difíciles hasta encontrar la conexión perfecta que le permita mejorar sus números.

Por si fuera poco, su velocidad en las bases convierte en una clara evidencia que se encuentra en óptimas condiciones y así sus números lo respaldan. Por lo tanto, el manager de Leones lo ha estado utilizando constantemente entre los primeros turnos en el orden ofensivo, con la finalidad de sacarle más provecho a sus actuaciones.

Finalmente, el reto más grande que tiene por delante Yonathan Daza es mantener este protagonismo estelar con el madero, no solo para hacer una de las razones de éxito de su equipo para lograr sus metas, sino que pueda pelear por los más grandes premios individuales en la LVBP.