LVBP: Anthony Vizcaya recupera su mejor versión contra Navegantes del Magallanes

Anthony Vizcaya dejó una grata impresión en su primer duelo frente a Navegantes del Magallanes al completar dos tercios, en la jornada de este jueves 13 de noviembre en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El relevista tuvo una presentación impecable por primera vez en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia con otro uniforme. Fue la quinta labor con los melenudos, pero la primera contra su antigua novena desde que fue cambiado por Yohander Méndez en el mencionado mes. El lanzador venezolano realizó siete envíos y cerró su desempeño con doble matanza con las bases llenas en la parte baja del séptimo capítulo.

Después de su dominante actuación, Vizcaya tuvo un gesto particular de celebración, donde hizo señas de 1-2-3 ante los fanáticos valencianos y demostró por qué ha sido una de las incorporaciones más comentadas del equipo en esta fase de la temporada.

Anthony Vizcaya se luce con Leones del Caracas

El diestro tuvo problemas en sus primeras presentaciones con el uniforme de Magallanes, donde exhibió una efectividad de 18.00 y tres derrotas en cinco juegos lanzados. Sin embargo, el nativo de Barquisimeto ha encontrado su camino con los capitalinos con par de holds, cuatro ponches, sin permitir boletos y una ERA de 2.24 en cuatro innings completos.

Este pletórico cero consolida el buen momento que vive Vizcaya, quien vuelve a lucir cada vez que sube al montículo. Su presencia ofrece seguridad al cuerpo técnico y energía a sus compañeros, que ven en él una pieza confiable para los momentos de mayor tensión. Con actuaciones como esta, el derecho se perfila como un brazo clave en la lucha de los Leones por mantenerse entre los puestos de clasificación.