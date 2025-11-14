Juegos para este viernes 14 de noviembre en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Hoy es viernes y en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional lo saben, por esa razón, todo está listo para que se lleve a cabo otra jornada prometedora que te mostraremos a continuación.

Si bien, la quinta está siendo un poco atípica, debido a que en esta fecha se disputarán los cuatro duelos regulares, los tres que en la carretera lucen bastante interesantes. Las ciudades donde se disfrutará de beisbol en este día, serán: la de Puerto La Cruz, la de Maracay y la de Barquisimeto.

Juegos para hoy en la LVBP:

- Tiburones de La Guaira (por definir) vs Caribes de Anzoátegui (Harol González) 5:30pm pm en el estadio Alfonso Chico Carrasquel.

- Bravos de Margarita (Osmer Morales) vs Cardenales de Lara (Cleiverth Pérez) 7:00pm en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

- Navegantes del Magallanes (Ricardo Sánchez) vs Tigres de Aragua (Christian Mejías) 7:00pm en el estadio José Pérez Colmenares.