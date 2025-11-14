Esto dice Yasiel Puig tras el gran triunfo de Magallanes ante Leones

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes dejaron nuevamente a su eterno rival, Leones del Caracas en el terreno, en un desafío de "infarto" y uno de los protagonistas de la noche, Yasiel Puig, se manifestó tras la gran victoria de la "Nave Turca".

Después de iniciar el noveno episodio perdiendo parcialmente 9-8, los "Filibusteros" terminaron ganando 12 carreras por 9 con un vuelacercas de Luis Sardiñas por todo el jardín central, después de que sus compañeros le labraron el camino.

Esto dice Yasiel Puig tras el triunfo de Magallanes ante Leones:

"Gracias a este público que vino hoy, que nos apoyó al 100%. Cuando ustedes nos apoyan, estos son los resultados que obtienen, sino nos apoyan, no nos pidan nada", destacó inicialmente Puig al staff de Prensa de Magallanes, en agradecimiento a la afición.

Uno de los que justamente le labró el camino a Sardiñas, para que fuera el héroe, fue Puig, quien conectó el imparable que empató las acciones 9-9 y dio detalles sobre ese crucial turno ante Carlos Rodríguez.

"Estaba tratando era de hacer contacto, es un buen pitcher que estaba tirando 99 millas y yo lo que quería era hacer contacto, para llevar a mi compañero al plato", complementó.

Para concluir, el ex grandeliga manifestó que espera que el conjunto turco mantenga la misma dinámica contra los otros equipos de la pelota rentada venezolana, para sumar más triunfos.