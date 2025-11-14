LVBP: ¿Quién ha conectado más jonrones entre Leones y Magallanes en la serie particular de la 2025-2026?

Suscríbete a nuestros canales

Otro emocionante encuentro entre Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas se vivió en la noche de este jueves. Al final, la Nave concretó una remontada épica para ganar por 12 a 9 gracias a una importante cantidad de cuadrangulares.

Los dirigidos por el manager interino Mario Lissón sacaron a relucir todo su potencial y castigaron a los capitalinos hasta con cuatro jonrones. Justamente, el último de esos lo protagonizó Luis Sardiñas para dejarlos en el terreno y así dejar la serie particular por 4 a 1 a favor de los filibusteros.

Magallanes domina la serie a Leones a punta de jonrones

Además de Sardiñas, los otros peloteros de Navegantes del Magallanes que también enviaron pelotas hacia las gradas fueron Andretty Cordero, Luis Suisbel y Eliézer Alfonzo Jr.

Por su parte, del lado de Leones del Caracas no faltó la fuerza, y entre Leandro Cedeño y Brainer Bonaci ilusionaron a su fanaticada con batazos para dominar la pizarra en aquel entonces.

De esa manera, el quinto compromiso entre los eternos rivales dejó un saldo de seis batazos de vuelta completa, la mayor cantidad en un juego en lo que va de serie particular en esta campaña 2025-2026.

Ahora bien, si nos fijamos en las cuatro presentaciones anteriores, en tres de esas siempre hubo un jonrón por bando. La única excepción a esa regla fue en el segundo choque, donde Magallanes ganó por 5 a 4 en el José Bernardo Pérez.

En el primer encuentro, la Nave se apoyó en los cuadrangulares de Andrelton Simmons y Rougned Odor para ganar 4 a 3 a los melenudos, quienes fueron testigos del primer gran batazo de la zafra de Harold Castro.

Por su parte, tanto en el tercero como en el cuarto careo hubo un jonrón por equipo. En la victoria de Leones por 3 a 2, Luis Suisbel y Lenyn Sosa demostraron su fuerza. A su vez, en el triunfo por 11 a 4 de Magallanes, Rougned Odor y Yonathan Daza levantaron a más de uno de sus asientos gracias a sus conexiones.

En resumidas cuentas, Magallanes suma ocho vuelacercas, en tanto que Leones tiene cinco. Las siguientes tres presentaciones entre ambos equipos serán en el mes de diciembre, los días 6, 10 y 21.