LVBP: Gleyber Torres reafirma su intención de jugar esta temporada con Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Todo parece indicar que es cuestión de tiempo, y de algunas decisiones, para que Gleyber Torres regrese a Venezuela y tome algunos turnos al bate en la LVBP. En caso de hacerse realidad, la candidatura de Leones del Caracas al título de la temporada 2025-2026 se consolidará aun más.

Para nadie es un secreto que el caraqueño es uno de los grandesligas venezolanos de gran rendimiento en la actualidad, y ejemplo de ello se vio a lo largo de la recién finalizada zafra 2025 con Tigres de Detroit. Sin embargo, a la fecha se encuentra en la agencia libre y mientras no consiga un contrato todavía no podrá tomar acción en el torneo venezolano.

La meta de Gleyber es jugar en la LVBP

Gleyber Torres solo tiene una experiencia en la LVBP, y fue durante la temporada 2022-2023. En aquel entonces bateó para .289 de promedio producto de 13 hits en 45 turnos, con un doble, un jonrón, ocho carreras impulsadas, y ocho anotadas en 11 encuentros. Luego de eso, siempre demostró disposición para regresar al país, solo que ciertas circunstancias no se lo permitieron.

"Las posibilidades de jugar esta temporada con Leones del Caracas son un 8.5 de 10. La meta siempre fue jugar, tener una buena temporada, descansar un poco, concretar una firma con algún equipo o con el mismo Detroit, y después de estar seguro ir a jugar en Venezuela", comentó en una entrevista para Teledeportes.

Luego finalizó: "Tuve conversaciones con (José) Alguacil durante la temporada de Grandes Ligas y le dije que yo mismo le iba a avisar. Obviamente no esperaba lo de la lesión, pero estoy dando lo mejor para recuperarme. La meta es ir a jugar en diciembre, o por lo menos en enero".

Con la posible incorporación de Gleyber David a los Leones del Caracas, el manager José Alguacil estaría blindando mucho más su roster para la recta final de la ronda regular, e incluso en el Round Robin. Recordemos que, a estas alturas del campeonato, el equipo tiene a los también grandesligas Liván Soto y Lenyn Sosa cubriendo el infield, sin mencionar que hay otros nombres de peso en el grupo como Harold Castro, Jhonny Pereda o René Pinto.