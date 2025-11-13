LVBP: Mario Lissón señala qué rol tendrá en Magallanes el grandeliga José Suárez

Suscríbete a nuestros canales

Resulta irónico que los Navegantes del Magallanes ocupen el último lugar del torneo 2025/2026, teniendo el mejor cuerpo de pitcheo cuando precisamente todos en la LVBP por buen tiempo, o en algún momento, han adolecido de eso.

Previo a su duelo de este 12 de noviembre en casa de los Tiburones de La Guaira, la nave se presentó primera en promedio de carreras limpias permitidas con 3.76 (único elenco por debajo de 4.00), así como en whip con 1.32 junto a Tigres de Aragua, además de que han incurrido en la menor cantidad de bases por bolas, 64.

LVBP - Pitcheo - Estadísticas - Beisbol - Números

El problema ha sido de otra índole, pero mientras se trabaja en optimizar esa falencia, el mánager interino Mario Lissón rescata la labor de todos los serpentineros magallaneros, incluyendo a los técnicos encargados de esa área:

Han sido el pilar de nosotros, en la mayoría de los juegos nos han dado oportunidad de ganar y eso es lo que queremos; la disponibilidad de todos ha sido tremenda, las ganas de estar ready han sido tremenda, esos muchachos están trabajando, Darwin (Marrero coach de pitcheo) y Miguel Socolovich (coach de bullpen) han hecho un trabajo tremendo con ellos y es importante que todos nos mantengamos en la misma página”.

Esta faceta de los Navegantes, pronto recibirá la importante adición de José Suárez, quien ha estado en la MLB desde las 7 temporadas anteriores, entre Angelinos de Los Ángeles y Bravos de Atlanta:

Mario Lissón analiza al Magallanes

“Va a estar en la rotación, obviamente los brazos de Grandes Ligas siempre son bienvenidos, me encanta su actitud y disposición, ha demostrado mucho compromiso y ganas de ayudar, eso es lo que queremos de todos los que vengan para acá, siempre lo he dicho desde mis años que estaba jugando, todos los que vengan, sean grandeligas, Ligas Menores, México, Independiente, siempre y cuando vengan con la intención de aportar y ganar, siempre son bienvenidos y creo que él está 100% en la causa”, subrayó.

Con la incorporación de Yasiel Puig, en lo sucesivo cómo manejar la ofensiva con algunos hombres, como Renato Núñez, que están a la baja:

“Lo más importante es que todos entendamos para qué estamos aquí, que es para ganar. A veces uno como bateador, en el caso de ellos hay unos que no están acostumbrados al tercer, cuarto o quinto, primero, séptimo, cuando estamos en la situación en que nos encontramos obviamente hay que hacer ajustes y tenemos que tener la madurez de aceptar esos retos, seguir aportando a la causa principal: Magallanes”, concluyó.