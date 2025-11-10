LVBP: Mario Lissón logra primera victoria como manager gracias a un recital ofensivo de Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Luego de una serie de eventos desafortunados, Navegantes del Magallanes cortó su relación con el manager Eduardo Pérez a mediados de la cuarta semana de ronda regular. Ante esto, la directiva del equipo no dudó en anunciar a Mario Lissón como el estratega interino por los próximos días.

Más allá de dicho nombramiento, la crisis de resultados continuó y la Nave llegó a acumular seis caídas al hilo, algo que sin dudas generó un malestar entre staff técnico, peloteros y fanaticada. Pero, como todo el mundo sabe, nada dura para siempre en torneos como la LVBP, y sobre todo cuando se trata de rachas.

Magallanes recuperó la alegría con Mario Lissón

Mario Lissón y Navegantes del Magallanes llegaron a la jornada de este domingo con muchas urgencias. No solo se trataba de reencontrarse con el triunfo, sino además tratar de consolidar su dominio en esta temporada 2025-2026 sobre Leones del Caracas.

El careo en el Estadio Monumental no pudo salir mejor para los filibusteros, cuya ofensiva se sacudió la pava para establecer sus mejores números en cuanto a carreras anotadas e imparables. Y es que el equipo ganó con un marcador contundente de 11 a 4, disparando además un total de 18 inatrapables.

"Magallanes es mi casa. Yo me siento muy bien aquí, porque es una organización especial en mi corazón. Haré lo que sea necesario para ayudar al equipo a ganar", señaló el estratega a Meridiano en la previa del juego contra los melenudos.

Parte de ese recital ofensivo del Magallanes tuvo como protagonistas a Carlos Rodríguez, de 6-4 con tres impulsadas y una anotada; Ángel Reyes, de 6-4 con una impulsada y una anotada; Rougned Odor, de 6-2 con jonrón, dos impulsadas y dos anotadas; y Tucupita Marcano, de 3-1 con triple y dos impulsadas.

Ahora, luego de tomar esa muy importante bocanada de aire, Mario Lissón y sus pupilos vivirán una reñida quinta semana de ronda regular en la que buscarán mantenerse en el camino de las victorias. Tendrán una doble cita contra Tiburones de La Guaira (martes y miércoles) y Tigres de Aragua (viernes y sábado), otro choque ante Leones (jueves), y cerrarán como locales frente a Cardenales de Lara (domingo).

Resultados de Navegantes del Magallanes con Mario Lissón como manager interino