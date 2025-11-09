LVBP: Magallanes se sacude la pava y domina nuevamente a Leones en la capital

Suscríbete a nuestros canales

Por segunda jornada seguida se disputó un choque entre Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas. En esta ocasión, el cuarto careo entre los eternos rivales se desarrolló en el Estadio Monumental, y tuvo como marcador final un 11 a 4 a favor de la Nave.

Magallanes desató la locura en Caracas

El conjunto carabobeño tuvo que pasar por un calvario de seis derrotas consecutivas para que su ofensiva pudiera reaccionar. Y es que para esta cita dispararon un total de 18 indiscutibles para arrollar a los melenudos, de los cuales solo dos fueron extrabases.

Si bien Erick Leal los dominó en los tres primeros capítulos, para el cuarto concretaron un rally de cuatro rayitas para iniciar su festival de batazos en la capital. Todo comenzó con un cuadrangular solitario de Rougned Odor, su cuarto de la zafra. Luego, con dos outs, José Gómez pegó un sencillo productor de una; mientras que Tucupita Marcano remolcó dos más gracias a un triple.

Sin embargo, Leones no tardó en dar su respuesta y en la baja de esa misma entrada descontaron las acciones. El protagonismo recayó en el bate de Yonathan Daza, que con un compañero en circulación desapareció la pelota por el jardín izquierdo, llegando de esa manera a cinco vuelacercas en la campaña.

Para el sexto, los filibusteros se escaparon en la pizarra con otras cuatro anotaciones. Esta vez Carlos Rodríguez inició la fiesta con un hit productor, le siguió Odor con otras dos remolcadas luego de una sucesión de jugadas que incluyó un error de Liván Soto, y Ángel Reyes finiquitó la faena con otro imparable.

Pero eso no quedó allí. En la alta del séptimo llegaron más carreras por parte de la visita. Rodríguez apareció con otras dos empujadas, mientras que Alexis Hernández pisó el home luego de que Luis Suisbel bateara para out forzado.

Acto seguido, en la baja del séptimo los capitalinos fueron otra vez a la carga. Con hombres en posición anotadora, Víctor Bericoto bateó un rodado de out para empujar a Daza. Minutos después, René Pinto calcó la misma jugada para que Leandro Cedeño también pisara el plato.

De esta manera, Navegantes del Magallanes (6-14) le pone fin a esa seguidilla de seis caídas al hilo para tomar un respiro necesario. Por su parte, Leones del Caracas (11-9) sufre su único revés de esta cuarta semana, aunque se mantiene en la zona alta de la tabla de posiciones.